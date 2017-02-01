صرح محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم بأن الحكومة حريصة على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة.

وأكد المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، لمناقشة مشكلات الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة - أنه يجب توفير الأمن والحماية للمنشآت والأفراد بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات والتراخيص للمستثمر طالما لا يتعارض مع القانون وتوسيع شبكات الكهرباء وتزويدها بالمحولات ذات الطاقة الإنتاجية العالية.

وطالب المحافظ، المسئولين بوضع منظومة محددة وفقا للقانون لكل المبالغ التي يدفعها المستثمرين، مقابل تحسين الخدمة كزيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء أو الترفيق لتكون الأمور واضحة للمستثمر أو الجهة المنوطة بتحسين الخدمة .