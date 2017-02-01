تزامناً مع إطلاق رئيس الجمهورية خطة مصر 2030، جاءت محور ملتقى الشباب هذا العام ، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال48 ، فى ندوة بالمعرض أمس.

وقال الدكتور عاطف عبيد، كنت فى محور الثقافة فى خطة مصر 2030، واستطيع القول بأن الخطة تعتبر ترجمة طبيعية لدستور مصر الذى وضع فى عام 2014 ، تماشياً مع اتجاه ميثاق الأمم المتحدة التى أطلقت خطة تنمية 2030 لكل دول العالم.

وتابع، ما يهمنا أن الشعب المصرى فى حاجة إلى تخطيط طويل المدى، ويجب أن تكون هناك خطط قصيرة المدى أيضًا، حتى يطمئن الشعب المصرى ، خاصة فيما يتعرض له المصريون من ضغوط، وتكنولوجيا المعلومات وتنظيمها ودخولها فى كل مفاصل الدولة بشكل إيجابى.

وقالت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط إن إطلاق وزارة التخطيط خطة تنمية مصر 2030 ، لا يعنى أننا سوف ننتظر كل هذه السنوات دون أية مكتسبات آنية، فنحن نمتلك خطة طويلة المدى تقابلها أخرى قصيرة المدى، وتنظيم المعلومات ضمن أولويات الوزارة ونحن فى طريقنا إلى أن تتحول الوزارة إلى مؤسسة معلوماتية خالية تماماً من التعاملات الورقية، والمثال على ذلك التعداد فى مصر والذى يتم كل عشر سنوات، فتعداد 2006 لم تظهر نتائجه إلا بعد عامين، لأنه اعتمد على طرق تقليدية فى الحصر، على خلاف ما تم فى تعداد 2016 و الذى تم بشكل معلوماتى كامل، مما سيساعد على إنجاز النتائج بشكل سريع.

الدكتور محمود الودادى عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة أثار نقطة مهمة، وهى تخص تجهيل المصريين بخطة مصر 2030 ، عن عمد أو غير عمد، فالفئات التى شاركت فى الخطة اكتفت بممثلى الحكومة فقط ، حيث لم تتم دعوة الأحزاب ولا النقابات، ولا حتى ممثلى المجتمع المدنى سوى بشكل محدود للغاية، وضرب مثالاً على ذلك، أننا هنا فى معرض الكتاب، والذى من المفترض أن يكون زواره من المثقفين، ولكن إذا خرجنا خارج هذه القاعة وسألنا الناس ماذا تعرف عن خطة تنمية مصر 2030 ، أظن أن الغالبية لن تعرف عما نتحدث، لذلك أعتقد أنه كان يجب تعريف المجتمع بهذه المبادرة قبل إطلاقها.