أعلنت وزارة الصحة والسكان عن البدء فى علاج 240 مريض ضمن حملة المسح الشامل لفيروس “سى ” والتى إنطلقت من محافظة المنيا يوم 21 يناير الماضى ، وذلك ضمن خطة الوزارة للوصول الى المصابين بالفيروس في جميع محافظات الجمهورية وتقديم العلاج لهم بالمجان‪.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي‪ أنه منذ بداية الحملة تم إجراء مسح شامل ل ٤٠٠ الف و ١٢٦ مواطن لمن هم فوق سن ال 18 عام بمختلف قرى المنيا ، حيث تقوم الحملات بالمرور على المنازل وتوزيع كتيبات ومطويات لرفع الوعى الصحى وكيفية التعامل مع المرض وطرق الوقاية ، كما تقوم باستقدام المواطنين لمنطقة التمركز مع فريق من مديرية الشئون الصحية وذلك لعمل الفحص الشامل من خلال كاشف سريع عن طريق الفم لاكتشاف الفيروس .

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة أن الحمله انطلقت من مدينه ملوي بقريه البراجيل وأسفرت عن إكتشاف ٢٤٠ حاله مصابه‪ بملوي تم تقييمهم جميعا وإجراء الفحوصات اللازمه لبدء العلاج ، مشيرا الى انضمام فريق من الوزاره اليوم لفريق الصحه بملوي لسرعة تقييم الحالات الأخرى حيث سيتم اجراء التحاليل والفحوصات‪ ، كما سيتم إستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة فورا للحالات ، فيما سيبدأ مراحل العلاج خلال أسبوع الي أسبوعين في اقرب وحده صحيه للمريض للتيسير عليه.

‪وفِي سياق أخر أوضحت الدكتوره هبه سعيد المشرف على لجان الكبد بالهيئة العامة للتأمين الصحي انه تم السماح لمرضى فيروس ” سى ” المؤمن عليهم لمن هم فوق سن 75 عام بالحصول على العلاج ، طبقا لبروتوكول العلاج المحدث في ٢٦ديسمبر ٢٠١٦ بواسطة اللجنه القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية‪ ، لافته الى انه يتم عرض المرضى فوق ٦٥ عام علي استشاري قلب وعمل اشعه تلفيزيونية بالاضافه الى التحاليل والفحوصات المطلوبة ثم يتم تقييم النتائج باللجنان الفرعية للكبد كلا حسب محافظتة.

وناشدت ” هبه ” المرضى وخصوصا لمن فوق ال ٧٥ عام ، فى حين رفض أى لجنة من لجان الكبد التابعة للتأمين الصحى والمنتشرة بمحافظات الجمهورية استقبال المرضى ، سرعة التواصل مع اللجنه العليا للكبد برئاسة هيئه التامين الصحي بمستشفى مدينة نصر او الاتصال بالخط الساخن ١٠٦.