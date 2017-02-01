علق أحمد حسن “كوكا” مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم على إصابته وعدم مشاركته بمباراة دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم.

وغرد مهاجم “براغا” البرتغالي من خلال صفحته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا” .

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب المصري مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره البوركيني في إطار مباريات دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية على ملعب ستاد “دانجوندجيه” بالعاصمة الجابونية ليبرفيلد.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد أعلن عن تغيب أحمد حسن “كوكا” عن لقاء “الخيول” اليوم للإصابة.

ويواجه المنتخب المصري أزمة في مركز رأس الحربة “الصريح” عقب إصابة مروان محسن الذي سيتغيب عن مباراة اليوم أيضا.