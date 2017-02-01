أربعة فائزون من خمسة وعشرين متسابق في أولي تصفيات مسابقة "مختبر الشهرة" بالقاهرةالأربعاء، 1 فبراير 2017 03:44 م
إنتهت الجولة الأولي من الموسم الثامن لمسابقة ” مختبر الشهرة “2017 بالقاهرة علي مسرح الجامعة الأمريكية ، التي شارك بها 25 متسابق على مدار جولتين ضمت الجولة الأولى 12 متسابقًا، والجولة الثانية 13 متسابقًا ، و تم إختيار سبعة من المشاركين من قِبل لجنة التحكيم ليقدموا عروضًا ثانية ؛ ثم قاموا بإختيار فائزين من بينهم ليتأهلوا بذلك للمشاركة فى التصفيات النهائية المزمع إقامتها فى 22/4/2017 ، و ذلك بناءًا على رأى لجنة التحكيم وإختيار فائز واحد بناءًا على رأى الجمهور ، ليحصل الفائزين المؤهلين من الجولات المحلية علي جوائز قيمة ،وسيحظى الفائز الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثل مصر في المسابقة الدولية التي ستقام خلال مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2017.
وبعد حالة من القلق عاشها المتسابقين لعرض موضوع علمي بطريقة شيقة مبتكرة لإثبات قدراتهم أمام لجنة التحكيم المكونة من نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مختلف المجالات ، فاز عدد 3 متسابقين بناءًا على رأى لجنة التحكيم وهم ؛ محمد عبد الله يوسف عن عرض “حول ظاهرة التوتر السطحى” ، وكريستين ثروت عزيز عن عرض “حول موجات الواى فاى”، وأحمد مجدى عبد الباقى عن عرض “اصلاح أخطاء الحمض النووى ومرض سرطان الدم” ،و فاز بناءًا على تصويت الجمهور أحمد محمود حامد وقد فاز بجائزة مقدمة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عرض “كيف يدمر الكذب المخ “.
و من الجدير بالذكر أن المسابقة هي تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و المجلس الثقافي البريطاني حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية و يمثلها الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية والمجلس و يمثله السيد/ جيف ستريتر مدير المجلس وشهد مراسم التوقيع السيد اللواء أركان حرب محمـد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية ، و لقد شهدت الاحتفالية حضور جمع كبير حيث حضر نحو 174 فردًا من المهتمين.
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