شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان “حرية تداول المعلومات والوثائق”، شارك فيها الدكتور ياسر القاضي، والدكتور عادل عبد الصادق، والدكتور حسام لطفي، وأداراها الدكتور زين عبد الهادي.

وقال الدكتور حسام لطفي، إن توثيق المعلومات في مصر يوضع في إطار قانوني، ومخالفة ذلك جريمة، فالدولة تخضع وثائقها لمدة للحفظ طبقًا للقانون، وبعد انقضاء المدة القانونية يجب أن تتاح هذه الوثائق للباحثين والعامة، ولكن هذا غير موجود وتظل الوثيقة حبيسة داخل الجهة المنوطة بحفظها، بينما معظم الدول تحتفظ بالوثائق 50 عامًا على الأكثر، بينما هنا لم تتح لنا وثيقة تجعلنا نعرف هوية الضباط الأحرار الذين شاركوا في ثورة يوليو 1952 .

وأكد أن المثقفين يلجأون للجهات الأجنبية لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع ما، لأن الجهات الرسمية تمنعهم من ذلك، ونحن كرجال قانون منزعجين جدًا من التطور التكنولوجي الذي يحدث في العالم، لأن البيانات التي توضع على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس يوم”، “تويتر”، و”واتس آب”، غير مملوكة لصاحبها، وإنما مملوكة لأصحاب تلك المواقع، وهذا يعد انتهاك للحرية الشخصية للأفراد.

وأكد على أنهم في دار الوثائق القومية، لم يستطيعوا أن يطلعوا على البيانات والوثائق المتعلقة برئاسة الجمهورية في عهد زكريا عزمي، ولم نتمكن من الحصول عليها بسبب كثرة الفئران داخل مخزن الوثائق برئاسة الجمهورية، والتى أكلت بعض هذه الوثائق، فطلبوا منا وقتها الحضور لأخذ الوثائق.

وقال الدكتور عادل عبد الصادق، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن على الحكومة الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، فالعالم أصبح منفتحًا على بعضه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والدول أصبحت لا تحتكر المعلومة، لأن المواطن في العصر الرقمي من الممكن أن يحصل عليها من الخارج، ومكاسب تداول المعلومات كبيرة اقتصاديًا واجتماعيا ويسهم فى تنمية المشاركة المجتمعية لاتضاح الحقائق أمام المواطن وتمكينه من اتخاذ القرار الصحيح.

وأشار إلى أنه عندما تتاح المعلومات تضفي الشرعية على النظام الحاكم، وتحفز المواطنين على المشاركة في كافة الاستحقاقات الديمقراطية، كما يجب سن تشريعات وقوانين ووضع سياسات تتسم بالموضوعية والشفافية من أجل حرية تداول المعلومات.

وقال الدكتور ياسر االقاضي، إن النسق الثقافي الذي يحكم تداول المعلومات، يفتقد بندًا هاما وهو إلزام الموظف العام بإتاحة المعلومة، وكنت اتمنى أن يشتمل عليه قانون الصحافة والإعلام الجديد، ليخدم بشكل كبير العمل الصحفي والإعلامي.

وأضاف “القاضي”، “هناك عرف عام داخل المؤسسات الحكومية بحجب المعلومات، وثورة 25 يناير كسرت الحاجز بين الثقافة وحرية تداول المعلومات”، وطالب جميع مؤسسات الدولة بالتكاتف من أجل إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مع إيجاد تنسيق بين جميع المؤسسات من أجل رسم رؤية واضحة لمستقبل أفضل لمصر.