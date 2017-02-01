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إطلاق مبادرة لدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في المنيا
محافظ المنيا اللواء عصام البديوي

إطلاق مبادرة لدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في المنيا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 03:39 م
محيط: أ ش ا

شهد محافظ المنيا اللواء عصام البديوي اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة لدعم توظيف شباب ذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد، وتأهيلهم وتدريبهم، والتي نظمتها جامعة دراية بالتعاون مع مؤسسة ابتسامه وبدعم من السفارة الكندية بالقاهرة.

وأشاد المحافظ - خلال كلمته - بالمبادرة ودورها في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال طلاب الجامعة، وقال إن ذلك سيكون نموذجا يحتذي به لأبنائنا في كافه الجامعات لتشجيع إخوانهم من الشباب للانتقال لسوق العمل وتوفير فرص لائقة بهم.

ولفت إلى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار إلي جانب جهود الدولة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

وتضمن اللقاء، عرض فيلم تسجيلي حول انتقال الشباب من ذوي الإعاقة من مرحلة الدراسة إلى التوظيف، كما تم استعرض تجربة نجاح لتوظيف شباب ذوي الإعاقة من أبناء المحافظة والذين تم تعيينهم في أحد الفنادق الكبرى ،وتأثير المبادرة بشكل إيجابي عليهم .

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