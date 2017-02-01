شيماء سيف: هذه مواصفات فتى أحلاميالأربعاء، 1 فبراير 2017 04:26 م
قالت الفنانة شيماء سيف إنها لم تفكر في أن “تخس” ولكن قد تفكر في ذلك الفترة المقبلة موضحة أن البعض يأخذ الإشاعات ويصدقها مثل إشاعة أنها “خست”.
وتابعت سيف في حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جوده على شاشة سي بي سي أنها لا تفطر ولا تتعشى ولكنها تأكل أي شئ في النهار وفي الساعة الرابعة فجرا كما أنها تحب الشيوكولاتة بشدة مضيفة أنها “خست” في فترة من الفترات ولكن بعدها ذلك زاد وزنها.
ومزحت بقولها: “مفيش حد يخليني أخس.. لأني لما أحب باكل أكثر” موضحة أنها أصغر أخواتها وشقيقتها الكبرى تعمل في التليفزيون وأخرى خريجة تجارة وتعمل في وزارة الخارجية.
وأردفت أن والدتها عارضت فكرة أن تخوض مجال التمثيل لأنها تخاف عليها من التأخير خارج المنزل ليعرض عليها تصوير عمل وحتى تطمأن والدتها تم تصويره في المنطقة التي تسكن فيها وبعدها وافقت على دخولها عالم التمثيل موضحة أنه بعد ذلك عُرض عليها عمل وقالوا لها إن التصوير سيكون في الساعة الثالثة ولكنها اكتشفت أنهم يعنون الثالثة فجرا وهو ما تسبب في إثارة غضب والدتها وممانعتها للاستمرار في الفن.
وأكدت الفنانة أن أهم شئ في مواصفات فتى أحلامها هو أن يكون مثل محمد حماقي وأن يكون طيب وحنين لأنها لا تحب الرجل “الجاحد” وذو القلب “الجامد” بل يقدر على الاعتذار ولا يتركها حزينة مشددة على أنها تحب أيضا الرجل “الحمش”.
وأشارت إلى أن: “لو فكرت في أن أخس سأخذ من من هيفاء وهبي حلاوتها وشقاوتها ووجهها ومن مايا دياب الطول لأني أريد تجربة إحساس الطول ولو لم أكن ممثلة لقدمت أعمال لها علاقة بالفن أو تصميم الأزياء والميكياج لأني أحب الفتاة الجميلة وأولوياتي هي والدتي ثم عملي وبعدها عملي”.
وأردفت: “الكذب محل جدل في الحب لأن الرجل لو كذب تفقد فيه المرأة الثقة ويسبب توتر العلاقة والمرأة لا تنسى الكذب ولن تعيد الثقة في الرجل مع الوقت كما يعتقد البعض وأنا لم أتعرض للكذب كثيرا ولكن لو كذب علي شخص لن أعاقبه بل سأختفي من حياته وأولويات الرجل هي أن يحب اللعب ومشاهدة كرة القدم والنوم فقط”.
وكشفت: “لا أريد أن أكون أهم شئ في الدنيا بالنسبة لزوجي المستقبلي وأنا أبحث عن زوج ولكن لا يشبه والدي بل يكون له دورا مكملا أكثر لأن والدتي ووالدي منفصلين وهذا قبل سنوات وأرى أن والدتي مظلومة لأنها تحمل المسؤولية من صغري حتى أن أصدقائي كانوا يعتقدون أني يتيمة ولم أكن أعود لأبي في شئ بل كان مهتما فقط بالعمل”.
وأوضحت الفنانة أن: “رفضت أن أتلقى مكالمة من والدي للتهنئة لشعوري بأنه ظلم أمي وشيكو أخي وصديقي وما تردد عن ارتباطنا شائعات سببها أننا كنا في فرح حسن الرداد وإيمي سمير غانم وكنا نمزح كثيرا ونصور أنفسنا وهو ما جعل البعض يعتقد اننا مرتبطين”.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
القبض على 7 من الألتراس بمحيط «مترو الأوبرا»
ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على 7 من الألتراس خارج محطة مترو الأوبرا، وذلك بعد أن وردت معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعة من شباب تنظيم مظاهرة دون الحصول على ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»
أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...Wed, 01 Feb 2017 06:18:21 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصري - محيط
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير إتش إس بي سي مصر 18.90 19.15 منذ أسبوع واحد كريدي…Wed, 01 Feb 2017 07:44:55 GMT
-
تشديدات أمنية بمحيط النادي الأهلي - محيطWed, 01 Feb 2017 07:17:11 GMT
-
شتا: الأخطاء في الإدارات المحلية فردية
أكد الدكتور محمد شتا، أمين عام الإدارة المحلية الأسبق، أن رئيس الوزراء هو المسئول عن تعيين رؤساء المدن والأحياء، ولكن الأمانة العامة للإدارة المحلية كيان مستقل ...Wed, 01 Feb 2017 12:13:17 GMT
-
إحالة «شرطيين» إلى الجنايات بتهمة حيازة أسلحة!
أمر محمد كمال السماحى، مدير نيابة المطرية، اليوم، الأربعاء، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بإحالة أمينى شرطة لمحكمة الجنايات ...Wed, 01 Feb 2017 12:58:25 GMT
-
جهاز تنمية سيناء: الزراعة والري تحددان إجراءات طرح 40 ألف فدان
صرح اللواء محمد شوقي رئيس جهاز تنمية سيناء بأنه تم خلال الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مناقشة مشروعات تنمية سيناء، ...Wed, 01 Feb 2017 12:43:20 GMT