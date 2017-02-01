قالت الفنانة شيماء سيف إنها لم تفكر في أن “تخس” ولكن قد تفكر في ذلك الفترة المقبلة موضحة أن البعض يأخذ الإشاعات ويصدقها مثل إشاعة أنها “خست”.

وتابعت سيف في حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جوده على شاشة سي بي سي أنها لا تفطر ولا تتعشى ولكنها تأكل أي شئ في النهار وفي الساعة الرابعة فجرا كما أنها تحب الشيوكولاتة بشدة مضيفة أنها “خست” في فترة من الفترات ولكن بعدها ذلك زاد وزنها.

ومزحت بقولها: “مفيش حد يخليني أخس.. لأني لما أحب باكل أكثر” موضحة أنها أصغر أخواتها وشقيقتها الكبرى تعمل في التليفزيون وأخرى خريجة تجارة وتعمل في وزارة الخارجية.

وأردفت أن والدتها عارضت فكرة أن تخوض مجال التمثيل لأنها تخاف عليها من التأخير خارج المنزل ليعرض عليها تصوير عمل وحتى تطمأن والدتها تم تصويره في المنطقة التي تسكن فيها وبعدها وافقت على دخولها عالم التمثيل موضحة أنه بعد ذلك عُرض عليها عمل وقالوا لها إن التصوير سيكون في الساعة الثالثة ولكنها اكتشفت أنهم يعنون الثالثة فجرا وهو ما تسبب في إثارة غضب والدتها وممانعتها للاستمرار في الفن.

وأكدت الفنانة أن أهم شئ في مواصفات فتى أحلامها هو أن يكون مثل محمد حماقي وأن يكون طيب وحنين لأنها لا تحب الرجل “الجاحد” وذو القلب “الجامد” بل يقدر على الاعتذار ولا يتركها حزينة مشددة على أنها تحب أيضا الرجل “الحمش”.

وأشارت إلى أن: “لو فكرت في أن أخس سأخذ من من هيفاء وهبي حلاوتها وشقاوتها ووجهها ومن مايا دياب الطول لأني أريد تجربة إحساس الطول ولو لم أكن ممثلة لقدمت أعمال لها علاقة بالفن أو تصميم الأزياء والميكياج لأني أحب الفتاة الجميلة وأولوياتي هي والدتي ثم عملي وبعدها عملي”.

وأردفت: “الكذب محل جدل في الحب لأن الرجل لو كذب تفقد فيه المرأة الثقة ويسبب توتر العلاقة والمرأة لا تنسى الكذب ولن تعيد الثقة في الرجل مع الوقت كما يعتقد البعض وأنا لم أتعرض للكذب كثيرا ولكن لو كذب علي شخص لن أعاقبه بل سأختفي من حياته وأولويات الرجل هي أن يحب اللعب ومشاهدة كرة القدم والنوم فقط”.

وكشفت: “لا أريد أن أكون أهم شئ في الدنيا بالنسبة لزوجي المستقبلي وأنا أبحث عن زوج ولكن لا يشبه والدي بل يكون له دورا مكملا أكثر لأن والدتي ووالدي منفصلين وهذا قبل سنوات وأرى أن والدتي مظلومة لأنها تحمل المسؤولية من صغري حتى أن أصدقائي كانوا يعتقدون أني يتيمة ولم أكن أعود لأبي في شئ بل كان مهتما فقط بالعمل”.

وأوضحت الفنانة أن: “رفضت أن أتلقى مكالمة من والدي للتهنئة لشعوري بأنه ظلم أمي وشيكو أخي وصديقي وما تردد عن ارتباطنا شائعات سببها أننا كنا في فرح حسن الرداد وإيمي سمير غانم وكنا نمزح كثيرا ونصور أنفسنا وهو ما جعل البعض يعتقد اننا مرتبطين”.