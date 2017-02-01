إنشاء فرع لكلية الزراعة والموارد الطبيعية بمركز نصر النوبة بأسوانالأربعاء، 1 فبراير 2017 03:08 م
يشارك الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وضع حجر الأساس لإنشاء فرع لكلية الزراعة والموارد الطبيعية بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وذلك يوم 16 فبراير الجاري في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة بتنمية صعيد مصر وخاصة أبناء النوبة في هذه المنطقة.
وأكد الشيحي أن هذه الخطوة تأتى في إطار تنفيذ المخطط العام للتعليم العالي بمصر، والذي يستهدف نشر مظلة التعليم العالي في كافة ربوع الجمهورية، ومشاركة منظومة التعليم والبحوث الوطنية في تنمية مختلف المناطق الجغرافية بالاستفادة من المقومات والموارد المتاحة.
وأضاف الشيحي أنه من أجل الاهتمام بتطوير هذه المنطقة فقد رؤى ضرورة إنشاء فرع لكلية الزراعة والموارد الطبيعية بمركز نصر النوبة، خاصة مع توافر المقومات التي تمتلكها كلية الزراعة والموارد الطبيعية ومؤسسات الدولة بأسوان، وهى، مزرعة إنتاج حيواني بسعة 300 رأس من الماشية والماعز والجمال، ومحطة إكثار دواجن تبلغ مساحتها 10 أفدنة، ومنحل لإنتاج عسل النحل على مساحة نصف فدان، ومزرعة تجريبية للفاكهة، ومحطة للآلات والمعدات الزراعية، ومزرعة مساحتها 102 فدان، ومعمل لمنتجات الألبان، والمعمل المركزي لإنتاج النخيل بزراعة الأنسجة، بالإضافة إلى مصنع خلط الأعلاف على مساحة فدان واحد.
وأضاف الوزير أن مركز نصر النوبة هو أحد المراكز الإدارية بمحافظة أسوان، ويقع على بعد حوالي 60 كيلو مترًا شمال شرق أسوان، ويبلغ عدد سكانه نحو 70 ألف نسمة، وهو يضم قرى النوبة التي تم تهجيرها عام 1963 خلال بناء السد العالي، موضحاً أن أغلب أهالي نصر النوبة يعتمدون على الزراعة، حيث تبلغ مساحة الأرض الزراعية حوالي 50 ألف فدان.
جدير بالذكر أن مركز نصر النوبة يشتمل على مدينتين رئيسيتين هما نصر النوبة وكلابشة، و7 وحدات محلية قروية هي: بلانة، وأبو سمبل، وعنيبة، وخريت، والمالكي، وقورتة، والدكة، ويبلغ عدد القرى بتوابعها حوالي 40 قرية، بالإضافة إلى أن قرى المركز تحيطها مساحات شاسعة للأراضي الصالحة للتنمية الزراعية والصناعية والمشروعات المعطل إنتاجها، ومجموعة من الوديان القابلة للاستصلاح والتنمية الزراعية، وهي وادى الخريط ووادي النقرة ووادي نتش ووادي شعيت.
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