وافق مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28 ديسمبر 2016، وذلك في إطار رغبة الحكومتين المصرية والكندية فى المشاركة بمشروع كندى للمساعدات الأنمائية يتم تنفيذه فى مصر.

ويهدف المشروع إلى دعم التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، وزيادة فرص الأطفال اللاجئين فى الالتحاق بالمدارس الحكومية فى مراحل التعليم ما قبل الإبتدائى والإبتدائى والاستمرار فيه، فضلا عن العمل على تحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية فى المدارس الإبتدائية المصرية المستهدفة، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة برنامج الغذاء العالمى فى 276 مدرسة بمحافظات (الإسكندرية، دمياط، والقاهرة).

ووافق المجلس أيضا على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعى بين مصر وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، ويشمل هذا البرنامج تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين حياة الأطفال المصريين والسوريين.