تقيم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في العاشر من فبراير الجاري، حفل غنائي للفنان العالمى إنريكو ماسياس، والذي حازت أغانيه على إعجاب الملايين في الوطن العربي وفي مصر بصفة خاصة.

وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم /الأربعاء/، أن حفل الفنان العالمي ماسياس، يأتي في إطار احتفالات المكتبة بعيد تأسيسها الخامس عشر، والتي تعتزم المكتبة فيها تقديم كل أنواع الفنون الأدائية لجمهور الإسكندرية، مشيرا إلى أن الجهد والتنسيق الكامل للحفل تم من خلال التعاون بين المكتبة وهيئة تنشيط السياحة، وفي إطار جهود المكتبة في الوصول لكافة أطياف المجتمع السكندري، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

يذكر أن الفنان ماسياس، سفير السلام التابع للأمم المتحدة، وهو من أصل جزائري ولقب بمطرب المليون منفي، ومن أشهر أغانيه “قسنطينة”، و”غادرت موطن” و”سولنزارا” وكان والده سيلفان جريناسيا؛ عازف كمان مشهور بالجزائر.