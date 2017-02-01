ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي نشر استخدامات الطاقة المتجددة والنظم المتكاملة لترشيد الطاقة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وأكد الدكتور إبراهيم ياسين المدير الفني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - خلال الاجتماع اليوم /الأربعاء/ - أهمية تطبيق استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة في قطاعات الاستهلاك المختلفة، مشيرا إلى المزايا القومية والاقتصادية لمشروعات الإضاءة الموفرة للطاقة باستخدام تكنولوجيا الليد.

واستعرض ياسين، في كلمته، أنشطة مشروع تحسين كفاءة الطاقة التابع لوزارة الكهرباء في مجال تحسين كفاءة نظم الإضاءة، لافتا إلى أهمية تعميم استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة في القطاعات المختلفة.

ومن جانبها، عقدت لجنة الصناعة اجتماعا بحضور ممثلين عن مركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من العديد من النواب، من بينها: طلب إحاطة حول دعم وتنمية صناعات الأثاث بمحافظة دمياط، وطلب إحاطة بخصوص تنمية محافظة الفيوم صناعيا عن طريق تفعيل المدينة الصناعية المنشأة بها منذ عام 1998، وطلب إحاطة بخصوص دعم الصناعات الحرفية الموجودة في مصر وعرض رؤية واضحة من الحكومة في إطار دعم هذه الصناعات وسرعة التنفيذ على أرض الواقع في أسرع وقت.

كما عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية اجتماعا، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن تعرض نحو ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة للتمليح نتيجة عدم وجود صرف زراعي لهذه الأراضي بقريتي الترامسة والطويرات مركز قنا، وفتح تصاريح العيون السطحية بمحافظة الوادي الجديد.