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سفير مصر بالكويت يكرم إبراهيم فرغلي لحصوله على ساويرس
فرغلي

سفير مصر بالكويت يكرم إبراهيم فرغلي لحصوله على ساويرس

الأربعاء، 1 فبراير 2017 03:09 م
وكالات - ا ش ا

قام السفير المصري لدي الكويت ياسر عاطف بتكريم الروائي والصحفي المصري المقيم بالكويت ابراهيم فرغلي بمناسبة حصوله على جائزة ساويرس في الرواية عن روايته “معبد أنامل الحرير” ، حيث قام السفير المصري ياسر عاطف بإهدائه درع الإبداع في أمسية اقامها المكتب الثقافي المصري بالكويت الليلة الماضية بحضور عدد من الكتاب والمثقفين الكويتيين والمصريين .

وقال الملحق الثقافي المصري الدكتور نبيل بهجت في كلمته خلال الأمسية إنه يعتز كثيرا بتجربة الكاتب ابراهيم فرغلي الأدبية، وتميزها على خارطة الادب العربي المعاصر، وبدوره في دعم الحراك الثقافي أيضا من خلال تعاونه في أنشطة المكتب الثقافي بشكل دائم .
واكد بهجت على حرص السفير المصري على دعم المبدعين المصريين على ارض الكويت والثقافة بشكل عام .

ومن جانبه ألقى الروائي ابراهيم فرغلي كلمة خلال الامسية عبر فيها عن امتنانه لهذا التكريم قائلا:” إسمحوا لي بداية أن أعبر عن خالص امتناني لهذا التكريم من قبل السفير المصري الذي يؤكد حرصه على الاحتفاء بالثقافة والفنون، عن يقين كامل بأهمية الثقافة ليس فقط بوصفها قوة ناعمة لها إنجاز مشهود على امتداد تاريخ الحضارة المصرية، بل بوصفها، كذلك، جزء أساسيا من تكوين الوجدان الإنساني والمعرفي المصري.
وتتابعت ملاحظات وأسئلة الجمهور حول مفاهيم السرد وقضايا الرواية العربية في نقاش ثقافي أدبي مطول.

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