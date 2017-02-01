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مغردون في الذكرى الخامسة لـ "مجزرة بورسعيد" : لن ننسى ولن نسامح
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مغردون في الذكرى الخامسة لـ "مجزرة بورسعيد" : لن ننسى ولن نسامح

الأربعاء، 1 فبراير 2017 04:18 م
محيط : أسماء الشنواني

تصدر هاشتاج يحمل اسم # الذكرى الخامسة قائمة تريند ” تويتر ” التي تضم أكثر الموضوعات أهمية وتداولا من قبل المغردين، في ذكرى مرور خمس سنوات على وفاة 72 مشجعاً في لقاء نادي الأهلي والمصري، وهو ما يعرف إعلامياً بمجزرة استاد بورسعيد .

وأكد المغردون على عدم نسيانهم لهؤلاء الشهداء، متداولين العديد من الصور التي تخلد ذكراهم، داعين الله أن يرزقهم الفردوس الأعلى، وأن يصبر ذويهم، وأن يأتي اليوم لاسترجاع حقهم .

ورصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض من تعليقات النشطاء .
الناشط الحقوقي جمال عيد غرد قائلا : ” ‏استاد بورسعيد مثل مذبحة ماسبيرو ومحمد محمود جرائم كبرى في عهد المجلس العسكري ،بمسطرة العدالة هوالمسئول عنها لانه كان الحاكم - وفقا لتعبيره .
محمد عوض أحد المغردين تمنى فوز منتخب مصر اليوم أمام منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية فقال : ” ‏#افريقيا_حلمنا .. يااارب نكسب النهارده بقا عشان ميكونش يوم سواد من كله .. #الذكري_الخامسه، #افريقيا_حلمنا، #يارب_مصر_تجيب_النصر ” .
هاجر غردت قائلة : ‏” لما الماتش خلص والاهلي خسر قولت، يووه اكيد كريم هيرجع زعلان دلوقتي بس كريم مرجعش ” .
محمد سعيد قال ” ‏رحم الله الشهداء .... والقاتل لن يفلت ...فيد الله تعمل في الخفاء ” .
افوكاتو غرد قائلا : ” ‏لن ننسى ولن نسامح #الذكرى_الخامسة ” .

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