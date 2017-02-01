اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء مع كل من الأميرة لمياء بنت ماجد ممثلة مؤسسة “الوليد” للأعمال الإنسانية، ومع مؤسسة “مصر الخير” للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع “سترة” لتحسين بيئة السكن لعشرة آلاف أسرة مصرية.

وتم الاتفاق على تكثيف العمل لضغط مدة التنفيذ لتصبح 6 سنوات بدلا من 10 سنوات، كما تم الاتفاق على الترتيب لافتتاح المرحلة الأولى للمشروع التي تم تنفيذها في عام 2016 بإجمالي 1011 مسكنا للأسر الأولي بالرعاية.

وستقوم الوزارة بدراسة المساهمة في تمويل تأثيث هذه المساكن من خلال المؤسسات الأهلية ومراجعة الأسر لإتاحة دعم نقدي لها في حالة انطباق الشروط، وعرض أثناء الاجتماع تقرير تفصيلي عن تقدم أعمال المشروع وعن التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى.