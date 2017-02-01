قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء إن هناك تفاهما بين أهل الحكم على حماية الاستقرار السياسي الذي وصفه بأنه راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي .. مضيفا “إنني على خط واحد مع الرئيس ميشيل عون في هذا الصدد وأريد أن أطمئن أولئك الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم بأن شيئا من ذلك لن يحصل”.

وأفاد الحريري - في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم - بأن الحكومة أكدت في بيانها الوزاري على أولوية إجراء الانتخابات ولم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد . مؤكدا على أن التلازم بين الأمرين قائم حتى هذه اللحظة والتباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول للطريق المسدود لا يعد دليل عافية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني على أن استمرار ورش العمل السياسية والوقوف على آراء كل الأطراف والقوى يعد مسئولية الجميع لا سيما مسئولية القوى المشاركة في الحكومة.

وحول الدعوات المطالبة بدفن قانون الستين ، قال الحريري “إن هذا القانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد ليعيش أيضا عشرات السنين ويجب أن نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية”.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الستين هو القانون الذي أُقر في بداية عهد الرئيس اللبناني الأسبق فؤاد شهاب وقد سمي بهذ الاسم نسبة إلى إقراره في عام 1960 وكان الغرض منه محاولة أضعاف الإقطاع السياسي والعائلي أو على الأقل إيجاد توازن في التمثيل بين المكون الطائفي الإقطاعي العائلي والتمثيل الوطني أي إيجاد قسم من النواب يمثلون بالحد الأدنى مصالح جميع اللبنانيين بدلا من المصالح الشخصية والفئوية.