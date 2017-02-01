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مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة
مجلس الوزراء ـ الحكومة المصرية ـ شريف اسماعيل‎

والأحجار ذات القيمة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:57 م
أ ش أ

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ، يأتى ذلك سعياً من الدولة للحافظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره.
ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، حيث أشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أوالمعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.

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