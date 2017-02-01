بالفيديو.. حسن الرداد يوضح موقفه من التمثيل مع إيمي سمير غانم بعد الزواج

أبدى الفنان حسن الرداد، استعداده قبول أدوار تجمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “الرداد” خلال حواره مع برنامج “تعشب شاي” المذاع على فضائية “دي إم سي” مساء أمس الثلاثاء، أن بينه وبين زوجته كاريزما خاصة وطريقة أدائهما الكوميدي واحدة، قائلًا: “أنا بحب أشتغل مع إيمي بصراحة وببقى مرتاح في الشغل معاها وفي بينا تفاهم ونوع الضحك اللي بنحبه بالصدفة واحد”.