صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن بنك القاهرة /ثالث أكبر البنوك الحكومية/ قد تقدم اليوم الأربعاء بمستندات قيده البورصة تمهيدا لطرح حصة من أسهمه للتداول خلال الفترة المقبلة.

وقال عمران - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن لجنة القيد ستدرس في أول اجتماع لها الأسبوع المقبل ملف البنك والمستندات التي تقدم بها لمطابقة مدى استيفائها للاشتراطات والقواعد المعمول بها في البورصة.

ويبلغ رأسمال بنك القاهرة 25ر2 مليار جنيه موزعة على 5ر562 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.