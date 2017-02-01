 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 02:11 مساءً
روابط سريعة
بنك القاهرة يتقدم بمستندات قيده بالبورصة المصرية برأسمال 2.25 مليار جنيه
محمد عمران رئيس البورصة المصرية

بنك القاهرة يتقدم بمستندات قيده بالبورصة المصرية برأسمال 2.25 مليار جنيه

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:55 م
أ ش أ

صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن بنك القاهرة /ثالث أكبر البنوك الحكومية/ قد تقدم اليوم الأربعاء بمستندات قيده البورصة تمهيدا لطرح حصة من أسهمه للتداول خلال الفترة المقبلة.
وقال عمران - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن لجنة القيد ستدرس في أول اجتماع لها الأسبوع المقبل ملف البنك والمستندات التي تقدم بها لمطابقة مدى استيفائها للاشتراطات والقواعد المعمول بها في البورصة.
ويبلغ رأسمال بنك القاهرة 25ر2 مليار جنيه موزعة على 5ر562 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3