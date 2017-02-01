"العشوائي".. واقعية الحداد تضعه في مقابلة العالمالأربعاء، 1 فبراير 2017 02:57 م
ضمن فعاليات ملتقى الإبداع في الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تمت أمس مناقشة ديوان “العشوائي” للشاعر أسامة الحداد، بمشاركة الناقدين أحمد الصغير وأحمد حسن عوض، وأدار الحوار فتحي عبد السميع.
وقال أحمد حسن عوض، إن الشاعر وضع ذاته في مقابلة العالم، موضحاً أن ذات أسامة واقعيه لا تطرح نفسها. وأشار إلى أن القارئ سيصدم في الديوان بمنطق العفوية الظاهرية، فتجربة العشوائي مكتوبة بشكل الرواية أو القصة، حيث تكون طبيعة الذات فيها غير مرتبة، ولكنها تهرب من الظل في مواجهه العالم.
وأضاف أن أسامة مؤمن بأن الفن أصبح برجوازيا، وأن الشاعر يرى البطل الرئيسي هو الإنسان البسيط، ثم أنهي مداخلته بظهور مفهوم إعادة إنتاج الأساطير مرة أخرى في الديوان، وفق منظور الشاعر الخاص كإعادة تأويل مفهوم “الجنية”. واختتم حديثه بمقطع من الديوان بعنوان “رومانسية”.
وتحدث أحمد الصغير عن بنية الديوان، والذي جاء في جزئين، هما العشوائي، وتساؤلاته عن من يصنع هذا العالم، هو أم الشاعر؟!
وذكر الصغير أن هذه ليست المرة الأولى التي يقرأ فيها للحداد، واصفا كتاباته بالتمردة على الواق، موضحا أن بنية الديوان تعتمد على رمز هو “العشوائي”، الذي يرمز إلى الذات الإنسانية التي تحمل كل الطموحات والأحلام ولا تستطيع تحقيقها، وهذا هو السبب وراء كل قصائد هذا الديوان.
واعتمد الديوان أيضًا على جمالية هامة، وهي التدفق الكتابي فعندما يصف مشهدًا لا يجعل منه تلاحمًا بنائيا، وكأن أمامنا جمل تؤرخ لعالم منفصل عن الآخر، وفي الجزء الثاني من الديوان تجد أشكالا تناقض بعضها البعض، وهي التي تشكل بنية الديوان عند الحداد. وجاءت بعض القصائد قصيرة تختتم
بمفارقة.
كما اعتمد على السخرية والمجاز في تلك القصائد، وظهرت أيضا المفارقة السياسية وتلك هي التقنيات الجديدة في الشعر، حسب الصغير.
وأضاف أن عناوين أسامة كلها دالة على معناها، وأن ديوانه جديد يحاول أن يكسر حواجزا كثيرة في قصائد النثر العربية، فقد اهتم بطرح مجموعة من الأسئلة في نهاية الديوان مثل “ماذا لو جئت العالم طفل من جديد ؟” وأشار إلي أن أسامة مشغول بالوجود وهو ما ينشغل به الشعر. وتخلص في قصائده من الغموض والانفصال عن الواقع.
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