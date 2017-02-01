طرح مناقصات بـ5 مدن جديدة لتنفيذ مصاعد وإنشاء 6 أسواق تجارية بـ"دار مصر"الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:55 م
صرح المهندس محمد مصطفى وهبة رئيسة جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه سيتم طرح أعمال تنفيذ 14 مصعد ركاب لعمارات الإسكان المتوسط “دار مصر” - المرحلة الثانية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وقال المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إنه سيتم طرح إنشاء 6 أسواق تجارية بمنطقتى (مركز الخدمات بمشروع إسكان دار مصر بمنطقة شمال القرنفل، والخدمات بمشروع إسكان دار مصر بمنطقة غرب الجامعات)، وسيتم طرح أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق (ترميمات) لمنطقة البنفسج من 1 : 12، وعمارات البنفسج، ومنطقة المستثمرين الشمالية بالحى الأول، كما سيتم طرح أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة، وشبكات الرى بطريق السويس، ومدخل شرق الرحاب، والطريق الأوسط من مدخل السويس حتى محطة الكهرباء، ومدخل الأمن العام من الطريق الأوسط حتى الطريق الدائرى، والجزيرة الوسطى لغرب المستثمرين الشمالية، والجزيرة جنوب الميراج بالتجمع الأول، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وأضاف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم طرح إنشاء حضانتين بالمجاورتين (2 - 3) بالمجتمع المحلى الثالث بالحى السكنى الثانى بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وأشار المهندس نور إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق إلى أنه سيتم طرح أعمال استكمال ورفع كفاءة تنسيق الموقع للمناطق الخضراء وبعض الطرق للحيين: الأول فيلات، والثانى (و2 – ج2 – ك2) بالمدينة، كما سيتم طرح تنفيذ أعمال هدم وإزالة المخالفات بالمنشآت مرحلة ثانية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
.
وأشار المهندس نور إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق إلى أنه سيتم طرح أعمال استكمال ورفع كفاءة تنسيق الموقع للمناطق الخضراء وبعض الطرق للحيين: الأول فيلات، والثانى (و2 – ج2 – ك2) بالمدينة، كما سيتم طرح تنفيذ أعمال هدم وإزالة المخالفات بالمنشآت مرحلة ثانية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وأوضح المهندس عاطف زكريا رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال تطوير الجزيرة الوسطى للطريق الإقليمى بنى سويف المنيا الصحراوى، بطول 8 كم شمال المدينة، من كلية التعليم الصناعى حتى مزرعة الرومى بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»
أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...Wed, 01 Feb 2017 06:18:21 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصري
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Wed, 01 Feb 2017 07:44:55 GMT
-
تشديدات أمنية بمحيط النادي الأهليWed, 01 Feb 2017 07:17:11 GMT
-
زكريا ناصف: لا يوجد مبرر لإلغاء «تأبين الأهلي»
انتقد زكريا ناصف نجم كرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، قرار إلغاء حفل تأبين شهداء أحداث “ستاد بورسعيد”، مؤكدا أنه “لا يوجد سبب مقنع للإلغاء” – على حد قوله. وقال ...Wed, 01 Feb 2017 12:13:17 GMT
-
التموين :ضبط 174 الف مخالفة للمحلات والاسواق
قامت الاجهزة الرقابية بوزارة التموين و التجارة الداخليةو مديريات التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات بضبط 174 الف مخالفة و محضر للمحلات و الاسواق خلال عام منها 81 ...Wed, 01 Feb 2017 11:44:05 GMT
-
شاهد .. "حلمنا واحد" أغنية جديدة لدعم المنتخب للتأهل لكأس الأمم الأفريقية
نشر الفنان زاب ثروت مطرب الراب من خلال صفحته الرسمية على موقع ” فيس بوك ” فيديو للعمل الذي جمع بينه وبين الفنان محمود العسيلي ومطرب الأغنية الشعبية أحمد شيبة، ...Wed, 01 Feb 2017 11:44:05 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين «سائقي النزهة».. والشرطة تتدخل
نجحت مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في إحباط مشاجرة بالأسلحة بين سائقي سيارات الأجرة بالنزهة، وأحال اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن، المتهمين إلى النيابة ...Wed, 01 Feb 2017 11:44:05 GMT