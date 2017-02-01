صرح المهندس محمد مصطفى وهبة رئيسة جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه سيتم طرح أعمال تنفيذ 14 مصعد ركاب لعمارات الإسكان المتوسط “دار مصر” - المرحلة الثانية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إنه سيتم طرح إنشاء 6 أسواق تجارية بمنطقتى (مركز الخدمات بمشروع إسكان دار مصر بمنطقة شمال القرنفل، والخدمات بمشروع إسكان دار مصر بمنطقة غرب الجامعات)، وسيتم طرح أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق (ترميمات) لمنطقة البنفسج من 1 : 12، وعمارات البنفسج، ومنطقة المستثمرين الشمالية بالحى الأول، كما سيتم طرح أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة، وشبكات الرى بطريق السويس، ومدخل شرق الرحاب، والطريق الأوسط من مدخل السويس حتى محطة الكهرباء، ومدخل الأمن العام من الطريق الأوسط حتى الطريق الدائرى، والجزيرة الوسطى لغرب المستثمرين الشمالية، والجزيرة جنوب الميراج بالتجمع الأول، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم طرح إنشاء حضانتين بالمجاورتين (2 - 3) بالمجتمع المحلى الثالث بالحى السكنى الثانى بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس نور إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق إلى أنه سيتم طرح أعمال استكمال ورفع كفاءة تنسيق الموقع للمناطق الخضراء وبعض الطرق للحيين: الأول فيلات، والثانى (و2 – ج2 – ك2) بالمدينة، كما سيتم طرح تنفيذ أعمال هدم وإزالة المخالفات بالمنشآت مرحلة ثانية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

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وأشار المهندس نور إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق إلى أنه سيتم طرح أعمال استكمال ورفع كفاءة تنسيق الموقع للمناطق الخضراء وبعض الطرق للحيين: الأول فيلات، والثانى (و2 – ج2 – ك2) بالمدينة، كما سيتم طرح تنفيذ أعمال هدم وإزالة المخالفات بالمنشآت مرحلة ثانية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأوضح المهندس عاطف زكريا رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال تطوير الجزيرة الوسطى للطريق الإقليمى بنى سويف المنيا الصحراوى، بطول 8 كم شمال المدينة، من كلية التعليم الصناعى حتى مزرعة الرومى بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء