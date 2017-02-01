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الأربعاء 1 فبراير 2017 02:08 مساءً
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خبير سياحي يطالب بإنشاء شركة لل"شارتر"
رحلة شارتر - طائرة روسية

خبير سياحي يطالب بإنشاء شركة لل"شارتر"

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:52 م

أكد رشاد رفاعي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للسياحة أن وضع العاملين في السياحة بعد 2011 لا يسر عدو او حبيب واشار الى ان قرار قدوم السياحة الى مصر مازال مسيسا ولذلك تم اللجوء الى السياحة الداخلية مع بدء اجازة نصف العام في الوقت نفسه طالب بضرورة انشاء شركة خاصة بطائرات الشارتر لتشجيع السياحة الخارجية .

واضاف في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاربعاء، أن هناك تنشيط للسياحة داخل القاهرة عن طريق سياحة اليوم الواحد من المعادي الى حلوان لزيارة الاثار كما ان هناك عروض مميزة هذا العام مثل الغردقة 3 ليال ب925 بالاتوبيس هاف بورد وشرم الشيخ 3 ليالي فندق 5 نجوم 1585 جنيه بالاتوبيس و طابا 5 ايام بالاتوبيس 1070 والاقصر واسوان كروز 3 ليالي 1550 جنيه بقطار النوم و سيوة والواحات البحرية 3 ليالي.

في الوقت نفسه انتقد تعامل بعض المصريين مع السائحين وتغيير ثقافة المصري تجاهه كما انتقد عدم وجود تواصل بين الوزارات واكد انه من الواضح انه لا يمكن حله الا عن طريق رئيس الجمهورية .

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