 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 02:10 مساءً
روابط سريعة
ظهور ابن غير شرعي لزعيم الثورة الكوبية "فيدل كاسترو"
ابن غير شرعي لفيدل كاسترو

ظهور ابن غير شرعي لزعيم الثورة الكوبية "فيدل كاسترو"

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:55 م
متابعات

كشفت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء عن ظهور ابن غير شرعي لزعيم الثورة الكوبية، الراحل فيدل كاسترو، في العاصمة الروسية موسكو.

نقلت شبكة “سبوتنك” الروسية عن صحيفة “كومسومولسكايا برافدا أن “ألكسندر سيريوجين” أباه الحقيقي فيدل كاسترو الذي أقام دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة الأمريكية.

وولد ألكسندر عام 1964، وتم ترحيله مع والدته إلى كوبا بطلب رئيس كوبا فيدل كاسترو وفقا لما قاله وزير الجيولوجيا الكوبي في هذا الوقت لأمه.

وعرف ألكسندر بأن أباه فيدل كاسترو بالصدفة، حينما أخبره رجل خرج من سيارته في موقف السيارات الذي كان ألكسندر متواجدًا فيه وهو في الثالثة عشر من عمره، مشيرًا إلى أن أمه اعترفت له أيضًا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3