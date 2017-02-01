كشفت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء عن ظهور ابن غير شرعي لزعيم الثورة الكوبية، الراحل فيدل كاسترو، في العاصمة الروسية موسكو.

نقلت شبكة “سبوتنك” الروسية عن صحيفة “كومسومولسكايا برافدا أن “ألكسندر سيريوجين” أباه الحقيقي فيدل كاسترو الذي أقام دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة الأمريكية.

وولد ألكسندر عام 1964، وتم ترحيله مع والدته إلى كوبا بطلب رئيس كوبا فيدل كاسترو وفقا لما قاله وزير الجيولوجيا الكوبي في هذا الوقت لأمه.

وعرف ألكسندر بأن أباه فيدل كاسترو بالصدفة، حينما أخبره رجل خرج من سيارته في موقف السيارات الذي كان ألكسندر متواجدًا فيه وهو في الثالثة عشر من عمره، مشيرًا إلى أن أمه اعترفت له أيضًا.