 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 01:57 مساءً
روابط سريعة
تأسيسية الدستور الليبي تعتزم عقد جلسة منتصف فبراير الجاري
الدستور الليبي

تأسيسية الدستور الليبي تعتزم عقد جلسة منتصف فبراير الجاري

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:56 م
وكالات

أعلنت عضو بهيئة صياغة مشروع الدستور الليبي نادية عمران، عن عزم أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور عقد جلسة رسمية بمدينة البيضاء منتصف شهر فبراير الجاري .

وقالت “عمران” في تصريح ، لوكالة أنباء التضامن - اليوم الأربعاء، إن الرئيس الجديد للهيئة “نوح عبد السيد” تواصل مع كل الأعضاء المقاطعين، مؤكدا لهم أنه على مسافة واحدة من الجميع، مشيرة أن الجميع أبدى استعداده لحضور الجلسة المزمع عقدها.

وفي سياق آخر أضافت أن الهيئة طعنت بالنقض أمام المحكمة العليا في الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء، مشددة على احترام حكم القضاء .

وكانت محكمة استئناف البيضاء قد حكمت بإلغاء التعديل الذي أجرته الهيئة على المادة 60 من اللائحة الداخلية لها .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3