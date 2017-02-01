أعلنت عضو بهيئة صياغة مشروع الدستور الليبي نادية عمران، عن عزم أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور عقد جلسة رسمية بمدينة البيضاء منتصف شهر فبراير الجاري .

وقالت “عمران” في تصريح ، لوكالة أنباء التضامن - اليوم الأربعاء، إن الرئيس الجديد للهيئة “نوح عبد السيد” تواصل مع كل الأعضاء المقاطعين، مؤكدا لهم أنه على مسافة واحدة من الجميع، مشيرة أن الجميع أبدى استعداده لحضور الجلسة المزمع عقدها.

وفي سياق آخر أضافت أن الهيئة طعنت بالنقض أمام المحكمة العليا في الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء، مشددة على احترام حكم القضاء .

وكانت محكمة استئناف البيضاء قد حكمت بإلغاء التعديل الذي أجرته الهيئة على المادة 60 من اللائحة الداخلية لها .