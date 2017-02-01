محافظة الجيزة تغلق المصنع المتورط فى بيع لحوم الحمير بأوسيمالأربعاء، 1 فبراير 2017 02:54 م
أغلقت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء المصنع المتورط في تجهيز وفرم لحوم الحمير بقرية شنباري بأوسيم، حيث قامت لجنة من مديريتي الطب البيطري والصحة والمدينة بغلق وتشميع المصنع وقطع المرافق عنه.
وكان محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي قد أصدر قرارا بغلق المصنع والمزرعة الكائنة بقرية شنباري بأوسيم لقيامه بتجهيز وفرم لحوم الحمير مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»
أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...Wed, 01 Feb 2017 06:18:21 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصري
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Wed, 01 Feb 2017 07:44:55 GMT
-
تشديدات أمنية بمحيط النادي الأهليWed, 01 Feb 2017 07:17:11 GMT
-
زكريا ناصف: لا يوجد مبرر لإلغاء «تأبين الأهلي»
انتقد زكريا ناصف نجم كرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، قرار إلغاء حفل تأبين شهداء أحداث “ستاد بورسعيد”، مؤكدا أنه “لا يوجد سبب مقنع للإلغاء” – على حد قوله. وقال ...Wed, 01 Feb 2017 12:13:17 GMT
-
التموين :ضبط 174 الف مخالفة للمحلات والاسواق
قامت الاجهزة الرقابية بوزارة التموين و التجارة الداخليةو مديريات التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات بضبط 174 الف مخالفة و محضر للمحلات و الاسواق خلال عام منها 81 ...Wed, 01 Feb 2017 11:44:05 GMT
-
شاهد .. "حلمنا واحد" أغنية جديدة لدعم المنتخب للتأهل لكأس الأمم الأفريقية
نشر الفنان زاب ثروت مطرب الراب من خلال صفحته الرسمية على موقع ” فيس بوك ” فيديو للعمل الذي جمع بينه وبين الفنان محمود العسيلي ومطرب الأغنية الشعبية أحمد شيبة، ...Wed, 01 Feb 2017 11:44:05 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين «سائقي النزهة».. والشرطة تتدخل
نجحت مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في إحباط مشاجرة بالأسلحة بين سائقي سيارات الأجرة بالنزهة، وأحال اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن، المتهمين إلى النيابة ...Wed, 01 Feb 2017 11:44:05 GMT