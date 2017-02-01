 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 02:10 مساءً
روابط سريعة
محافظة الجيزة تغلق المصنع المتورط فى بيع لحوم الحمير بأوسيم‎
لحوم الحمير

محافظة الجيزة تغلق المصنع المتورط فى بيع لحوم الحمير بأوسيم‎

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:54 م
محيط: أ ش ا

أغلقت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء المصنع المتورط في تجهيز وفرم لحوم الحمير بقرية شنباري بأوسيم، حيث قامت لجنة من مديريتي الطب البيطري والصحة والمدينة بغلق وتشميع المصنع وقطع المرافق عنه.

وكان محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي قد أصدر قرارا بغلق المصنع والمزرعة الكائنة بقرية شنباري بأوسيم لقيامه بتجهيز وفرم لحوم الحمير مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3