في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»

أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...