قال الكاتب الصحفي محمد شعير، إنه حين بدأ العمل الصحفي عام 1996 التقى بالدكتور جابر عصفور، فسأله عن قراءاته، فرد بأنه يقرأ لنجيب محفوظ ويحيى حقى ويوسف إدريس وغيرهم من الروائيين، فنصحه عصفور، قائلًا: إذا أردت أن تصبح صحفيًا جيدًا فعليك بقراءة أعمال أحمد بهاء الدين. ومن هنا كانت البداية فقرأت معظم أعماله ومنها هذا الكتاب الهام الذي بين أيدينا “أيام لها تاريخ”، والذي كتبه بسرد روائي يسبر أغوار شخصياته ودوافعهم دون أن يقدم مبررات جاهزة للقارئ، بل يجعله يجتهد بعقله لكي يفهم ما وراء تلك الأيام التي تدل على كفاح ونضال الشعب المصري عبر عشرات السنين، حسب شعير.

جاء ذلك خلال الندوة التي انعقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة كتاب “أيام لها تاريخ” للكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، الصادر عام 1954، والذي أعيد طبعه مجددا.

شارك في الندوة كلا من الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بآداب القاهرة، والكاتب الصحفي محمد شعير، وأدارها، علاء عبد الوهاب الذي وجه الشكر لأبناء بهاء الدين، لموافقتهم على إعادة طبع الكتاب، الذي يجسد 150 عامًا من تاريخ مصر، دون الحصول على مستحقاتهم التي توجبها حقوق الملكية الفكرية.

وقال الدكتور، محمد عفيفي، إنه يذكر مدى ارتباطه بـ”بهاء الدين”، حيث بدأ هذا الارتباط بقراءة عاموده في جريدة الأهرام بشكل منتظم كل يوم جمعة، ثم انتقل الشغف إلى قراءة كتابه “أيام لها تاريخ” الذي أعيد طبعه، مشيرًا إلى أنه قرأ الكتاب للمرة الأولى وهو طالب في السنة الثالثة بقسم التاريخ بكلية الآداب، وانبهر بلغته العميقة والسردية البسيطة.

أضاف أنه انبهر بجملة قوية وردت بالكتاب وهي: “الإنسان حيوان له تاريخ، وبالتالي يستطيع أن يتجنب أخطائه إذا قرأ تاريخه السابق من الإنجازات والأخطاء”، ودلل بهاء الدين على هذا المعنى بسخرية، حين ذكر أن الفأر يسقط في المصيدة مرات ومرات وبنفس الطريقة، لأنه ببساطة حيوان لم يستطع أن يدون تاريخه.

وأشار عفيفي إلى كتاب “الاسرائيليات ” لبهاء الدين، والذي كتبه عام 1965، وحذر فيه من الاستهانة بالتكوينات الصهيونية ومخططاتها، والكتاب كتب قبل النكسة بعامين، حينما كان الإعلام الرسمي يروج لهشاشة العدو الاسرائيلي، وهو ما يعطي للكتاب دلالات هامة وقراءة بارعة للمستقبل.