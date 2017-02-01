قال طبيب في مستشفى في إسطنبول احتجز فيه مسلح عددا من الأطباء، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن، بينما تحاول الشرطة إقناع المسلح بتسليم نفسه.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الحادثة وقعت في مشفى “جراح باشا” الحكومي على خلفية جنائية على الأرجح.

وشهدت تركيا سلسلة أعمال عنف خلال الأشهر الأخيرة نفذ بعضها مسلحو داعش، فيما تبنى حزب العمال الكردستاني عمليات أخرى.