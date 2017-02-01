يعيش الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر حالة من القلق، بسبب كثرة الإصابات في صفوف المنتخب قبل المواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الجابون التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد “اميتيه” بالعاصمة الجابونية ليبرفيل ، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

ودخل الجهاز الفني للمنتخب في مأزق كبير بعدما تأكد اليوم من غياب أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب وفريق سبورتينج براجا البرتغالي عن لقاء بوركينا فاسو بسبب الإصابة حيث يعاني اللاعب من التهابات في عظمة الحوض.

وارتفع عدد اللاعبين المصابين في قائمة منتخب مصر إلى أربعة لاعبين هم : مروان محسن الذي أثبتت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة ، ومحمد عبدالشافي الذي يعاني من التواء في الكاحل ، ومحمد النني بسبب الشد في عضلة السمانة، وأخيرا أحمد حسن كوكا ومن قبلهم الحارس أحمد الشناوي الذي أصيب في أولى مباريات المنتخب بالبطولة الإفريقية أمام مالي بمزق في العضلة الخلفية.

واضطر الجهاز الفني لإحداث تغييرات على تشكيل الفراعنة في لقاء اليوم حيث يتجه كوبر للاعتماد على محمود كهربا في التشكيل الأساسي في مركز المهاجم الصريح ، بجانب الدفع باللاعب إبراهيم صلاح في مركز خط الوسط المدافع مع الإبقاء على أحمد فتحي في الجبهة اليسرى.