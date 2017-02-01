وقفت الحكومة عمليات شراء السيارات لكل المصالح والهيئات والوزارات التابعة للدولة لأجل غير مسمى، ودون إبداء أي أسباب، منذ ما يقرب من عشرة أيام.

وقال “أيمن جوهر” - رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية - وهي الجهة المسؤولة عن المناقصات والمزايدات الحكومية: “إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بهذا المعنى منذ نحو 10 أيام”.

وأضاف “جوهر” - في تصريحات له - أن الهيئة لن تتمكن من طرح أي مناقصات لشراء السيارات في ضوء صدور هذا القرار، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تشرف على عمليات شراء السيارات الخاصة بمجلس النواب، وليس من سلطاتها هذا الأمر.

وكان شراء سيارات مصفحة تبلغ تكلفتها نحو 18 مليون جنيه لصالح البرلمان، قد أثار ضجة خلال الساعات القليلة الماضية، عقب ظهور مستندات أعلن عنها النائب البرلماني “محمد أنور السادات”، وهو ما دفع أمانة البرلمان أمس إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه أن المجلس اشترى السيارات فعليًا، لكنها سيارات مصفحة مجهزة بتجهيزات خاصة لدواعٍ أمنية، كما أنها مخصصة لرئيس المجلس ووكيليه.

وفي سياق السيارات الحكومية قال “جوهر”: “إن الحكومة قصرت عمليات شراء السيارات على الهيئة العامة للخدمات الحكومية منذ 3 أعوام، ضمن برنامجها لترشيد الإنفاق العام، فيما يعرف بالشراء المركزي، والذي يعقبه إصدار الهيئة أيضًا خطابات تخصيص بالسيارات لكل جهة حسب حاجتها”.

وأكد “جوهر” أن اتباع أسلوب الشراء المركزي يقدم وفورات سنوية في السيارات بنحو 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تطرح منذ بداية عام 2017 أي مناقصات لشراء السيارات.

وتابع “جوهر”: “تقوم الهيئة - اتباعًا لترشيد النفقات - بشراء فئات سيارات عملية وغير مكلفة، ومنها اللانسر والتويوتا، وقد توقفت بشكل شبه نهائي عن شراء السيارات باهظة القيمة”.

وأوضح أن عام 2016 لم يشهد سوى شراء 4 سيارات من طراز BMW، لوزراء لم يكن لديهم أي سيارات صالحة، كما أن تكلفة الواحدة لا تتخطى الـ 450 ألف جنيه رغم ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي، وهي في نفس الوقت لا تعتبر من الفئات الفارهة التي تكلف الدولة مليون جنيه أو أكثر.

وبيّن أن الهيئة تتدخل أيضًا فى عمليات الإحلال والتجديد، بحيث لا يمكن تخصيص سيارة لأي جهة حكومية إلا بعد التأكد عن طريق لجنة من حاجتها إليها.

وفى نفس الوقت، قالت مصادر إن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أرسلت للاستعلام عن ماهية ومدة القرار الحكومي بوقف شراء السيارات، في مذكرة أرسلها “أيمن جوهر” رئيس الهيئة لوزير المالية.