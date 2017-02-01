قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على منحتنين كنديتين بإجمالي ٣٠ مليون دولار ، الأولي خاصة بمنظومة الوجبات المدرسية بقيمة ١٠ ملايين دولار والتي سيتم توزيعها من خلال الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا .

وأضافت الدكتورة سحر نصر، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ان منظومة الوجبات المدرسية تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي للحكومة، كما أنه يساعد على تقليل نسبة التسرب للأطفال بالمدارس .. مشيرة الي أن المنحة الثانية تهدف الي تنمية مهارات الشباب اللازمة لشغل الوطائف بقيمة 20 مليون دولار والتي تأتي في اطار تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بأسوان .

واوضحت وزيرة التعاون الدولي أن المنحتين هما جزء من منح اكبر تحصلت عليها وزارة التعاون الدولي بإجمالي ٧٤ مليار دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الدعم الفني لمساعدة الشباب على تنفيذ المشروعات . ‎