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بالصور .. أمير سعودي يحجز 80 مقعدا لصقوره على متن طائرة
صقور ع متن طائرة

بالصور .. أمير سعودي يحجز 80 مقعدا لصقوره على متن طائرة

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:59 م

نشر طيار يعمل في شركة طيران الاتحاد صورة غريبة لطائرة تجارية يوجد على متنها 80 صقرا موزعين على مقاعد فردية مدفوعة الثمن من قبل أمير سعودي.

ولاقت الصورة “الغير العادية” انتشارا واسعا بعد أن قام أحد مستخدمي موقع Reddit بمشاركة الصورة يوم الاثنين 30 يناير.

وأوضح المستخدم أن “صديقه الكابتن” أرسل الصورة إليه بعد شراء الأمير تذكرة سفر لكل من الطيور الجارحة - وفقا لروسيا اليوم  .

ويذكر أن تربية الصقور تشهد شعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ولدى معظم شركات الطيران التي تخدم المنطقة سياسة تسمح بسفر الطيور الجارحة على متن طائراتها، بشرط وجود جوازات سفر مرفقة بالحيوانات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة الغريبة لسرب من الطيور الجارحة على متن طائرة ركاب لا تعتبر الأولى من نوعها، خاصة مع وجود صور أخرى غريبة لأنواع من الحيوانات المسافرة على متن الطائرات.

صقور ع متن طائرة

صقور ع متن طائرة

صقور ع متن طائرة

صقور ع متن طائرة

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