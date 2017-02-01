هدير شلبي في قائمة أكثر 50 سيدة مصرية تأثيراً في مؤسسات الأعمالالأربعاء، 1 فبراير 2017 03:08 م
تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل- رئيس الوزراء، تم تكريم هدير شلبي- مدير عام كريم القاهرة، الشركة الرائدة في خدمات حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الحفل الذي نظمته مجلة أموال الغد حيث تم اختيارها ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيراً في مؤسسات الأعمال المصرية.
الجدير بالذكر أن هدير هي أصغر السيدات اللاتي تم تكريمهن خلال الحفل. كانت هدير أول من طرح خدمة حجز السيارات بالتليفون عام 2015 في الساحل الشمالي من خلال تطبيق “تاكسي الساحل”، انطلاقاً من شغفها بريادة الأعمال والعمل في المنظمات الشبابية حيث تؤمن هدير أن الشغف هو السبب الرئيسي في تحقيق النجاح في الحياة.
التحقت هدير بشركة كريم في نوفمبر 2014 حيث بدأت أعمال الشركة بالسوق المصري. وبحلول عام 2015، استحوذت شركة كريم علي “تاكسي الساحل” وضمتها لشبكتها. تشغل هدير منصب مدير عام الشركة بالقاهرة، وتتضمن مهام منصبها إدارة والإشراف علي كافة عمليات التوظيف للتأكد من توافر معايير شركة كريم العالمية لدى كل كابتن يلتحق بالعمل في أسطولها الضخم، مع التركيز علي توفير كافة الدورات التدريبية المتعلقة بالسلامة، والحفاظ علي مستوي الخدمة التي تقدمها كريم لكافة عملائها في السوق المصري بما يتوافق مع المعايير العالمية للشركة.
قبل التحاقها بشركة كريم، تولت هدير شلبي منصب الرئيس والمؤسس لمنظمة AIESEC بلبنان عام 2011 والذي شهد أعلي معدلات التوسع خلال الـ68 عاماً الماضية. وتعد AIESEC أكبر منظمة في العالم يتم ادارتها من قبل الشباب وتهدف لخلق قادة جدد من الشباب عن طريق برامج التبادل المتاحة في 125 دولة حول العالم. وخلال توليها لرئاسة AIESEC في لبنان، حصل الفريق على جائزة النمو العالمية التي يرعاها بنكING والذي يعد أحد أكبر البنوك في أوروبا.
في عام 2012، شغلت هدير منصب نائب الرئيس المسئول عن قطاع تنمية الهوية ““Entity Development بمنظمة AIESEC في مدينة روتردام بهولندا، حيث شملت مسئولياتها في هذا المنصب التوسع في بلدان جديدة، وتقديم الاستشارات لأكثر من 21 دولة حول فرص النمو في مختلف القطاعات، والإشراف علي برنامج تنمية الشعوب علي مستوي العالم.
حصلت هدير علي بكالوريوس إدراة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة في تخصص التسويق عام 2011.
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