محلب ومميش وكامل الوزير يتفقدون مشروعات أنفاق قناة السويس وميناء شرق التفريعة ببورسعيدالأربعاء، 1 فبراير 2017 02:48 م
قام المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى اليوم /الأربعاء/ بتفقد أعمال مشروع أنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس والتي يقوم بتنفيذها تحالف المقاولون العرب أوراسكوم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رافقهما خلال الزيارة المهندسان محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب وسيد فاروق النائب الأول لرئيس الشركة .
وأضاف المهندس محمد أبودشيش مدير المشروع - بحسب بيان المقاولون العرب اليوم- أنه تم الإنتهاء من حفر 215 مترا من النفق الشمالى من الشرق و 115 مترا من أعمال النفق الجنوبى وردم حوالى 205 ملايين م3 من الرمال والسن لتدعيم التربة حيث وصلت ماكينة الحفر العملاقة لعمق 25 مترا من باطن الأرض بعد أن تمت عمليات دقيقة لمعالجة التربة الطينية الصعبة بالمنطقة مشيراً أن نفقى السيارات يعدا من أكبر و أضخم أنفاق بالمنطقة حيث يصل القطر الداخلي للنفق الواحد 11,4 متر وقطره الخارجي 12,6 متر بمنسوب يصل إلى عمق 24 متراً تحت قاع قناة السويس،وأن نفقي السيارات أحدهما للقادم من بورسعيد والمتجه إلي سيناء والآخر بالعكس يفصلهما مسافة 20 متراً ويبلغ طول النفق الواحد 2,8 كيلومتر طبقا للرسومات الهندسية للمكاتب الإستشارية العالمية المصممة للمشروع, كما تم تنفيذ مصنع إنتاج الحلقات الخراسانية المبطنة لجسم النفق والتجهيزات الخاصة بإقامة 1500 عامل من العاملين بالمشروع.
على جانب أخر قام المهندس إبراهيم محلب والفريق مميش واللواء كامل الوزير واللواء أمير سيد بتفقد مشروعات المزارع السمكية ,والمنطقة الصناعية وميناء شرق التفريعة ببورسعيد والذى يعتبر أحد المشروعات العملاقة التى خططت لها القيادة السياسية ليكون أحد مشاريع التنمية لهيئة قناة السويس لما تتمتع به المنطقة من أهمية لوجيستية لربط حركة الملاحة والتجارة من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وأمريكا إضافة إلى المناطق الصناعية بنطاق المشروع والتى ستنشئ نتيجة لتنفيذ الميناء الجديد هذا ويقوم بتنفيذ المشروع 9 شركات فى مقدمتها المقاولون العرب حيث تقوم بتنفيذ 1000 م من إجمالى 5000 م طولى أرصفة بحرية
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