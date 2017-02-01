هز زلزال بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء محافظة تشونجبا في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غرب الصين في الساعة 06:07 مساءًا بتوقيت بكين، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية.

تم رصد مركز الزلزال عند 30.67 درجة شمالًا و83.34 درجة شرقًا، وقال المركز في بيان إن الزلزال وقع على عمق 8 كم.