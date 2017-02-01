قررت المحكمة العليا الموريتانية إعادة محاكمة المدون شيخ ولد محمد ولد مخيتير الذي حكم عليه بالإعدام لإدانته بالتجديف أمام محكمة استئناف جديدة، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر لفرانس برس إن المحكمة قررت إعادة الملف إلى محكمة استئناف تختلف في تشكيلتها عن تلك التي حكمت عليه بالإعدام، بدون تحديد موعد لإعادة المحاكمة.

واحتشد آلاف الموريتانيين في ساحة في نواكشوط على بعد كيلومترين من مقر المحكمة مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام بالمدون قبل أن يتفرقوا بدون حوادث، وفق وكالة “فرانس برس”.

واعتلى منصة التجمع رجال دين ألقوا خطابات معادية للمتهم بدعوة من “منتدى العلماء والأئمة للدفاع عن الرسول”. ونظم المنتدى تظاهرات مماثلة منذ نوفمبر طالبت بتنفيذ حكم الإعدام.

ونشرت الشرطة تعزيزات في نواكشوط.

وأدين شيخ ولد محمد ولد مخيتير (ويرد اسمه ايضا محمد شيخ ولد محمد) بتهمة الردة وحكمت عليه محكمة نواذيبو شمال شرق البلاد بالإعدام في نهاية 2014 ثم أكدت محكمة استئناف المدينة الحكم في 21 أبريل 2016 لكنها غيرت إدانته إلى “الكفر” بعد اعتبار توبته وأرسل ملفه إلى المحكمة العليا.

وطلب محامون من المحكمة العليا أخذ إعلانه توبته في الاعتبار، حيث ستنظر محكمة الاستئناف التي ستعيد محاكمته في توبته.

وشيخ ولد محمد موقوف منذ بداية 2014 بسبب مقال نشره على الإنترنت واعتبر مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ولم تنفذ عقوبة الإعدام في موريتانيا منذ 1987. وهذه القضية هي أول حكم بالإعدام في قضية ردة في البلاد.