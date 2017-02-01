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الجيش السوري يستعيد سيطرته على عدد من النقاط بريف حمص
جيش النظام السوري

الجيش السوري يستعيد سيطرته على عدد من النقاط بريف حمص

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:55 م
وكالات

استعاد الجيش السوري اليوم الأربعاء ، السيطرة على عدد من النقاط من أيدي تنظيم (داعش) الإرهابي في ريف حمص .

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر قوله “إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة، نفذت عملية عسكرية خاطفة جنوب غرب مطار التيفور، بتغطية من الطيران الحربي، وقصف كثيف من سلاح المدفعية على مواقع تنظيم (داعش)؛ ما أسفر عن السيطرة على (مزرعة فضة) و(بيت فضة) و(قصر الحير الغربي)، بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش سيطرت منذ بدء عمليتها العسكرية في ريف حمص الشرقي مطلع الشهر الجاري، على مناطق واسعة جنوب مطار التيفور بحوالي 25 كم بعمق 15 كم وجبهة 25 كم، وألحقت خسائر كبيرة بتنظيم داعش الإرهابي.

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