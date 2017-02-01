دستورنا يحترم الأقليات ونعيش بوئام

الصين مازالت تصنف كعالم ثالث لذلك نهتم بالدول النامية والإسلامية

قرأت “ثلاثية محفوظ” ويجمعنا بمصر العديد من النقاط المشتركة

الازدهار الاقتصادى انعكس على الثقافة وهى قلب التقدم

الصين بدأت مؤخرا الاهتمام بأدب الأقليات ..وحلم الأدباء التعبير عن الواقع

عانيت من صراع الهوية والبحث عن الذات فى بداية مسيرتى الأدبية

المرأة تعانى أكثر من الرجل فى رحلتها للتحقق

السعيد : الصراع العالمى اقتصادى لا دينى ..ولا اضطهاد للأقليات فى الصين

“عائشة” أو “آشه” كما يطلق عليها بالصين، أديبة مرموقة مسلمة، وقد حضرت معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، وتحدثت عن اعتناقها للإسلام وحياة المسلمين فى الصين ، فرغم نشأتها فى شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة ، و انتمائها لكل من قومية الويغور المسلمة و قومية الهان التى تمثل الغالبية العظمى فى الصين ، لكن لم يكن حولها سوى قلة من المسلمين ، فلم تكن مطلعة على اللغة الإيغورية و لا أساليب حياة القومية الويغورية المسلمة .

بعد انتقالها لمدينة جديدة و زواجها من مسلم من قومية “نان تشا” بدأت تتعرف لطبيعة حياة مسلمى الصين ، و اكتشفت أن الدين مؤثر جدا فى حياة المسلمين وعاطفتهم و هو شئ لم تختبره من قبل ،وكانت ترى قريبتها المسلمة عندما تعانى مشكلة نفسية تلجأ للصلاة لعودة الأمان و الاطمئنان للقلب ، قائلة : أنا على يقين أن كل مسلم مؤمن لديه هذا النوع من القوة و الطاقة بداخله ، وأشارت أن نساء المسلمات لغتهم فى التعامل راقية ومهذبة دون ألفاظ خارجة ، كما أعجبت بطبيعة الايثار عند المسلمين ، و أن الدين خصوصا الإسلام دين حياتي اجتماعي .

جاء ذلك خلال لقاء الأديبة آشه بمعرض القاهرة للكتاب أمس للحديث عن أعمالها ، وحاورها الكاتب الصحفي مصطفى عبادة ، و أدار اللقاء د.أحمد السعيد مدير بيت الحكمة للثقافة و النشر .

وأكدت الأديبة أن الدستور الصينى به فصل كامل عن الأقليات و احترام العقائد ، قد يكون حدث صراعات فى خمسينات و ستينات القرن الماضي و لكن حاليا العلاقات جيدة و هناك وئام بينهم ، نافية اضطهاد المسلمين في الصين .

وأوضح أحمد السعيد أن المساجد منتشرة فى الصين بكثرة و بناء المساجد لا يحتاج لقوانين و قرارات كما يحدث عندنا مع بناء الكنائس ، نافيا معاناة المسلمين كأقلية من الحكومة الصينية ، بل على العكس الأقليات لديهم حق انجاب ثلاث أطفال ، و الطالب الذي ينتمى لأقلية له كوتة تضمن له مقاعد في الجامعات ، و يحصل على 40 درجة زيادة عن أقرانه لكونه من الأقليات .

كما تحدث عن مصطلح “صينينة الإسلام ” مشيرا أنهم يحافظون على أركان الإسلام الخمس ولكن المجتمع المحلى في أى مكان وليس الصين فقط يضيف صبغته الخاصة ، و أكد أن الصراع العالمي اقتصادى لا دينى ، و أن وجه الصين الحقيقي مختلف عن ما يصوره الإعلام الغربي و كذلك بالنسبة لمصر ، مضيفا أن مصر أساسية في مشروعا ” طريق الحرير” و”الحزام و الطريق” لأنها بوابة الصين للشرق الاوسط لما لها من ثقل .

صراع الهوية

فيما تحدثت آشه عن أعمالها ، و بداية مسيرتها مع الكتابة بعد الثلاثين ، وهنا واجهها السؤال الأكبر عن أى شخصية و هوية بداخلها ستكتب و أى مسار أدبي ستتخذ ، فهى تشهر بأنها تنتمى للثلاث قوميات الهان و الويغور ونان تشا ، لذا فى عملها الأول و الذي يعد عملها الوحيد المترجم للعربية حتى الآن “العظام الراكضة” عبرت عنهم جميعا ، و أسمت تلك المرحلة بمرحلة البحث عن الذات ، معترفة أن أول أعمالها هو أضعفها ، مشيرة أنها تعانى من ضعف السرد ، و لكنها تنتوى أن تعالج ذلك فى أعمالها القادمة بتقوية السرد و تقليل الفلسفة في أعمالها .

و أعدت الكاتب قصة ” اللؤلؤ” الأفضل ضمن مجموعتها وهى تتحدث عن صراع الحداثة والأصالة والقرية والمدينة ، بينما تحدث في قصة أخرى عن المأزق الوجودى للمرأة و بحثها عن فكرة التحقق ، مؤكدة أن المرأة كالرجل فى سعيها لتحقيق الذات ، و بسبب العادات و التقاليد تجد المرأة صعوبات أكثر من الرجل فى تحقيق ذاتها ، اولا يجب ان تحصل على اعتراف من المحيطين حولها و اولهم أسرتها ، و لكى تصبح المرأة فنانة تجد صعوبات لتقبل من حولها لذلك ، فهم يرون أن المرأة عليها ان تقوم بواجباتها المنزلية اولا قبل ان تفكر ان تكون مبدعة .

و تابعت أن الشخصية في القصة تخلت عن احلامها فى ان تصبح راقصة ، من اجل طموحات زوجها ، و هذا يحدث فى اسر كثيرة فى العالم ، و ان توقفت عن الرقص جسديا و لكن روحها تظل متعلقة بهذا الحلم ، مما يعرضها لصراع نفسى ، فتظل بداخلها متمسكة بحلمها برؤيتها للفن على أنه الخلاص و لكنها لا تستطيع تطبيقه فى الواقع .

أدب الأقليات

كما تحدثت آشه عن أدب الأقليات ، مشيرة أن فى الصين مؤخرا بدأوا استخدام مصطلح “أدب متعدد القوميات ” بدلا من مصطلح “أدب الأقليات ” موضحة أن الصين بها ٥٥ قومية بخلاف قومية الهان التى تمثل الغالبية العظمى ، وهذا يدل على أن أدب الاقليات استطاع أن يدخل ضمن أدب الدولة بشكل مباشر ، و هناك خط لتطويره فى العشر السنوات الاخيرة ، و جوائز الصين الأدبية الكبرى متاحة لكل صيني ، ما عدا الحصان الذهبى فهى متاحة للأقليات فقط ، وهناك دوريات أدبية معنية ومواقع الكترونية معنية بهذا الأدب ، الذي أصبح لا ينفصل عن الأدب الصيني بشكل عام .

وأكدت الكاتبة أن الادب الصينى لا ينفصل عن الواقع على مدار التاريخ ، و مع الازدهار الاقتصادى خلال الثلاثون عام الماضية ، تأثر أيضا الأدب و أصبح الاشخاص أكثر انفتاحا و ثراءا فكريا ، ويظل حلم الاديب الصيني التعبير عن الواقع .

الثقافة قلب التقدم

أكدت الأديبة أن التقدم الاقتصادى صاحبه اهتمام ملحوظ بالثقافة و مبادرة الحزام و الطريق تهتم بشكل أساسى بالثقافة و نشر الثقافة الصينية ، وزاد خلال العامان الماضيان النشاط الصيني الثقافى مع الدول الأخرى التى تشملها المبادرة ، مؤكدة أن مهما وصلت الصين من تقدم اقتصادى فالثقافة في قلب التقدم ، والحلم الصيني فى أن يعيش فى سلام و انسجام من العالم .

واشارت أن الصين تحافظ على علاقات قوية مع دول العالم الاسلامى و العالم الثالث ، والصين مازالت تصنف من العالم الثالث ، وعلق مصطفى عبادة أن الصين ليست من العالم الثالث ، وان بكين تجاوزت اوروبا ، وان لا دولة في العالم تتقدم دون احترام القانون ، وقد اختبر الحياة فى الصين بنفسه ، و أن العالم الذى صنف المسلمون انهم ارهابيون ، هم من صنفوا الصين على انه عالم ثالث و لكنه ليس كذلك .

وعن العوامل المشتركة بين مصر و الصين ، قالت الأديبة : قرأت “ثلاثية نجيب محفوظ” و رأيت أن الأسرة هى محرك الاحداث و ليس الفرد و هذا مشترك بين مصر و الصين ، و كذلك الأسرة الكبيرة التى يجمعها العاطفة و الاحترام، و الانثى فى العالم كله تسعى لتحقيق ذاتها و اعتراف المحيطين بها .