أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحماية من مرض “حمى القلاعية” دورية على مدار السنة ، مؤكدا انه هناك تكثيف للتحصينات في فصل الشتاء نتيجة نشاط الأمراض الفيروسية خلال هذه الفترة.

وناشد عبد الدايم مربين المواشي بالتعاون مع الوزارة لتحصين المواشي بمختلف الأسواق، مطالبا منهم اللجوء لمديرية الطب البيطري في حالة ظهور أي مشاكل بمنطقته للسيطرة على المرض بدلا من اللجوء لأطباء بيطريين.

وأشار إلى أنه هناك بعض الأسواق بلا تحصين مما يؤدي إلى انتشار العدوى بين المواشي.

يأتي هذا في إطار إعلان وزارة الزراعة عن حزمة من الاجراءات للتصدي لمرض “الحمى القلاعية” بمختلف المناطق.