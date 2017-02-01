 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 02:08 مساءً
روابط سريعة
«الزراعة»: اجراءات وقائية للحماية من «الحمى القلاعية».. ويرجى اللجوء لـ«المديريات البيطرية»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«الزراعة»: اجراءات وقائية للحماية من «الحمى القلاعية».. ويرجى اللجوء لـ«المديريات البيطرية»

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:52 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحماية من مرض “حمى القلاعية” دورية على مدار السنة ، مؤكدا انه هناك تكثيف للتحصينات في فصل الشتاء نتيجة نشاط الأمراض الفيروسية خلال هذه الفترة.
وناشد عبد الدايم مربين المواشي بالتعاون مع الوزارة لتحصين المواشي بمختلف الأسواق، مطالبا منهم اللجوء لمديرية الطب البيطري في حالة ظهور أي مشاكل بمنطقته للسيطرة على المرض بدلا من اللجوء لأطباء بيطريين.
وأشار إلى أنه هناك بعض الأسواق بلا تحصين مما يؤدي إلى انتشار العدوى بين المواشي.
يأتي هذا في إطار إعلان وزارة الزراعة عن حزمة من الاجراءات للتصدي لمرض “الحمى القلاعية” بمختلف المناطق.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3