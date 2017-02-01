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كريم فهمي عن مغامراته النسائية: «مراتي مرة قفشتني قبل الجواز»
كريم فهمي وزوجته

كريم فهمي عن مغامراته النسائية: «مراتي مرة قفشتني قبل الجواز»

الأربعاء، 1 فبراير 2017 02:45 م

تحدث الفنان كريم فهمي عن مغامراته في التعرف على الفتيات، لافتًا إلى أنه حتى عقب تعرفه على زوجته الحالية، قبل الارتباط بها رسميا، لم يتوقف عن التعرف على الفتيات الجميلات، مشيرًا إلى أن زوجته كشفت أمره وقررت التوقف عن التحدث إليه.

وقال «فهمي» في برنامج «تع أشرب شاي»، الذي يذاع على قناة «DMC»: «اتعرفت على مراتي عن طريق واحدة صاحبتنا، اللي هي صديقة مشتركة بينا، وشوفتها مرة صدفة معاها واستغليت سفرية وبتاع واتعرفت عليها، اتقفشت وأنا بعك أه قبل ما أتجوز وكنا إحنا متصاحبين، دي أول مرة أقولها يعني، قفشتني بطريقة غبية أوي، لقيت واحدة بتكلمني برسالة على الموبايل لقيت صورتها حلوة أوي، رديت عليها وبدأت أتعرف عليها فقالتلي في إيه يا كريم وقفلت الكلام معايا، هي كانت صورة مراتي بس لون شعرها متغير، لأني كنت لسه عارفها مشفتش صورها قبل كده، وقتها سابتني لغاية لما حفيت على دماغي، ومن وقتها خلاص بقى مفيش كلام ده».

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