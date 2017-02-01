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دهب تستقبل 1123 سائحًا خلال 24 ساعة
دهب

دهب تستقبل 1123 سائحًا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:55 ص
وكالات

استقبلت مدينة دهب بجنوب سيناء 1123 سائحًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية منهم 81 أجنبيا.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب علي حماده ، في تصريح اليوم الأربعاء، إن السائحين زاروا مناطق البلوهول، والثري بول، واللاجونا لممارسة رياضة الغوص، كما قاموا برحلات سفاري إلى وادي قني والطويلات؛ للتمتع بركوب الجمال، بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في أبو جالوم، والبلولاجون.

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