عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات الجيش اليمني والحوثيين قرب الحدود السعوديةالأربعاء، 1 فبراير 2017 12:56 ص
سقط عشرات القتلى والجرحى، إثر اشتباكات اندلعت بين الحوثيين والقوات الموالية لهم، والقوات الحكومية اليمنية المسنودة بطيران التحالف العربي، من جهة أخرى، في محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، شمال غربي البلاد.
وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني اليوم الأربعاء: “إن الاشتباكات تواصلت لليوم الثالث على التوالي بين الجيش الوطني والحوثيين وقوات صالح، في عدة محاور بجبهتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية، والتابعتين لمحافظة حجة”.
وأضاف البيان أن الاشتباكات رافقها غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي وقصف مدفعي عنيف على مواقع المليشيا في الجبهتين، مشيراً إلى سقوط 37 من عناصر الحوثي وصالح بين قتلى وجرحى جراء ذلك، بينهم قيادي كبير “لم يذكر هويته”.
وتابع البيان أنه تم تدمير معدات عسكرية للحوثيين بينها عربتي ( BMB) وثلاث عربات عسكرية، بالإضافة إلى تدمير مدفع بي 10 وآخر مدفع 130 ومدفع 155.
وأفاد الجيش اليمني في البيان أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل 6 من أفراده وجرح أربعة آخرين.
من جهة ثانية، أكد مصدر طبي في مستشفى الجمهورية التعليمي بمحافظة عدن (جنوب)، وصول 22 بين قتيل وجريح من عناصر الجيش والمقاومة الموالية للحكومة الشرعية.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “إن 5 قتلى و17جريحاً وصلوا في أوقات متفاوتة في الساعات الاولى من فجر الأربعاء إلى مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة خور مكسر محافظة عدن “جنوب”“.
وأشار الى ان حروقاً واسعة ظهرت على اجساد القتلى والمصابين ، وهو ما يعزز اصابتهم بصاروخ حراري أطلقته عناصر المليشيات الحوثية على أفراد الجيش والمقاومة.
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.
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