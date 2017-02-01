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سانت كاترين تستقبل 1045 سائحا لزيارة المعالم الأثرية
سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 1045 سائحا لزيارة المعالم الأثرية

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:52 ص
وكالات

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال 24 ساعة الماضية 1045 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 225 أجنبيا و820 مصريا بالرغم من انخفاض درجات الحرارة التى وصلت تحت الصفر.

صرح بذلك رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المهندس السيد عبد الصادق، موضحا أن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين، ومتحف الدير، جبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشا سيناوية قديمة، وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع، بالإضافة إلى المخيمات البدوية .

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