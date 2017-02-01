أكد البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفني لنادى مانشستر يونايتد أنه حدد بالفعل اللاعبين الذين يريد ضمهم إلى الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح مورينيو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنه واثق من قدرة فريقه على التأهل لدورى ابطال أوروبا الموسم القادم سواء من خلال احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدورى أو الفوز ببطولة الدورى الاوروبى التي يخوض الشباطبن الحمر دور الاثنين والثلاثين بها في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ولم يضم اليونايتد أي لاعبين في الانتقالات الشتوية في الوقت الذى رحل عنه ممفيس ديباى ومورجان شنايدرلين غير أن مورينيو أوضح أنه سيدخل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق.

ويعد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادى اتليتكو مدريد الإسباني الهدف الأول للمدرب البرتغالى في الانتقالات الصيفية لتدعيم الخط الامامى خاصة في ظل مايتردد من احتمال رحيل قائد الفريق وهدافه على مر العصور وأين رونى.

ويتردد أنالفريق الانجليزى خصص مايساوى ثمنين مليون يورو من اجل ضم جريزمان من نادى العاصمة الاسبانية.