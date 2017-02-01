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مصادر يمنية : طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين بصنعاء والحديدة
التحالف العربي

مصادر يمنية : طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين بصنعاء والحديدة

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:52 ص
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شنت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، غارات جوية على مواقع يمنية يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

وقال سكان محليون: “إن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على قاعدة صواريخ جبل الكسارة بقرية “بيت نعم”، بمديرية ضلاع همدان شمالي صنعاء”.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف تحلق في سماء العاصمة بشكل مكثف وبارتفاعات منخفضة منذ صباح اليوم، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.

وفي محافظة الحديدة ، أفادت مصادر أخرى، بأن مقاتلات التحالف العربي شنت أربع غارات على مطار الحديدة إلى جانب قصف منطقة الخوخة بست غارات جوية، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً ضد الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ نحو عامين، بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة “شرعية” البلاد.

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