أكد وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي أن بلاده ومصر نجحتا على مدار 25 عامًا في بناء أساس قوي للحوار الثابت والنشط مع مصر.

وقال ماكي - في خطاب إلى وزير الخارجية سامح شكري، بمناسبة مرور 25 عامًا علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تحل، اليوم الأربعاء إن اللقاءات التي عقدت بين رئيسي البلدين الشهر الماضي أظهرت التزامهما بدعم التعاون الثنائي.

ونقل بيان وزعته سفارة بيلاروسيا بالقاهرة عن ماكي قوله في خطاب التهنئة :”استطعنا على مدار 25 عاما بناء أساس قوي للحوار الثابت والنشط، وأنا على ثقة بأننا سويًا سوف نعزز لحد كبير العلاقات بين بيلاروسيا ومصر، والاستفادة الكاملة من التعاون الثنائي المفيد للطرفين خاصة في مجالي التجارة والاقتصاد”.