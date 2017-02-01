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تأجيل محاكمة المتهمين في «حرق قسم العياط» لـ4 فبراير
محكمة_

تأجيل محاكمة المتهمين في «حرق قسم العياط» لـ4 فبراير

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:47 م

أجلت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر إعادة محاكمة 10 متهمين في قضية “حرق مركز شرطة العياط “.لجلسة 4 فبراير للمرافعة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.

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