يغيب أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر عن مباراة الليلة أمام بوركينا فاسو فى الدور قبل النهائى لبطولة الأمم الأفريقية بعد إصابته بالتهاب فى “عضمة الحوض”.

وانضم كوكا لقائمة المصابين فى المنتخب الوطنى، والتى تضم محمد الننى ومروان محسن ومحمد عبد الشافى ، لتزداد “أوجاع” المنتخب المصري بسبب لعنة الإصابات قبل مواجهة خيول بوركينا فاسو المقرر لها التاسعة من مساء اليوم.

وكان كوكا قد شارك بديلا لمروان محسن أمام منتخب المغرب بدور الثمانية التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف بعد إصابة مروان محسن بالرباط الصليبى.