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وزير النقل الروسي: سنتفقد المطارات المصرية في النصف الأول من فبراير
وزير النقل الروسي

وزير النقل الروسي: سنتفقد المطارات المصرية في النصف الأول من فبراير

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:43 ص
أ ش أ

أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، اليوم الأربعاء عن توجه متخصصون روس في مجال الطيران إلى مصر لتفقد المطارات في النصف الأول من الشهر الجاري.

وقال سوكولوف بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية ” نحن الآن نعد عملية تفتيش أخرى بناء على دعوة من الجانب المصري في مجال أمن الطيران لمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ، وبناء على هذا التفتيش سيتم إرسال تقرير إلى الحكومة الروسية، وهذا التفتيش سيجري في النصف الأول من شهر فبراير”.

يذكر أن مجموعة من خبراء السياحة الروس، أفادوا بأن السياحة الروسية ستعود إلى مصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يتوقف هذا الأمر على جدول الرحلات الصيفي الذي تضعه شركات الطيران .

ونقلت وكالة “أنباء روسيا” الإخبارية - على لسان العاملين في مجال السياحة والطيران في موسكو - أن عودة السياحة الروسية لمصر يأتي بعد قيام خبراء الطيران الروس قبل بداية العام الجاري بتفتيش مطار القاهرة الدولي، وأكدوا أن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر سيبدأ بحد أقصى في شهر مارس المقبل.

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تفاوض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر، حيث أكد بوتين مرارا أن مصر هي واحدة من البلدان المفضلة التي يقصدها الروس للاستجمام ، كما أن روسيا هي بالمثل بالنسبة لمصر، والاتفاق بشأن الحركة الجوية بين البلدين كاد يقترب من نهايته.

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