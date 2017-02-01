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مظاهرات أمام وزارة التعليم.. وهتافات ضد الوزير
وزير التربية والتعليم - الدكتور الهلالي الشربيني

مظاهرات أمام وزارة التعليم.. وهتافات ضد الوزير

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:40 ص

احتشد عدد من المعلمين المغتربين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم،في وقفة احتجاجية اليوم،أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد المحتجون أن وقفتهم تستهدف اليوم المطالبة بعودة المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ 30 ألف معلم إلي محافظة إقامتهم،مشيرين إلى أن هذا المطلب عادل وقانوني طبقًا لإعلان المسابقة،الذي نص علي تعيين الفائزين في محافظة اقامتهم المثبته في بطاقة الرقم القومي.

وأضاف المحتجون أن هذا المطلب من حق المعلمين الرجال أيضًا،للمساواة بالمعلمات المغتربات الذين أصدر لهم الوزير قرارًا بعودتهن إلى محافظة إقامتهن للم شمل الاسرة.

وردد المعلمون هتافات منها” احنا ولادك يا وزير سنتين علينا كتير.. يا وزير المغتربين طالبين منك حبة لين.. وزارة يا ام ولادك أهم .. هلالى يا هلالى عايز ارجع لعيالى.. واحد اتنين الوزارة فين.

وأغلق أفراد أمن وزارة التربية والتعليم،البوابة الرئيسية للوزارة ومنعوا دخول أي شخص من خارج الوزارة ، لتأمين ديوان الوزارة بالتزامن مع احتجاجات المعلمين المغتربين.

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