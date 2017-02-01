 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 11:56 صباحاً
روابط سريعة
إيران تؤكد إجراء تجربة صاروخية جديدة
وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان

إيران تؤكد إجراء تجربة صاروخية جديدة

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:39 ص
متابعات

نقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قوله اليوم الأربعاء إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجرت تجربة صاروخية جديدة مؤكدا تقارير سابقة.

وأضاف أن التجربة لم تنتهك الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الست أو قرار لمجلس الأمن الدولي.

وتابع “التجربة الأخيرة تتماشى مع خططنا ولن نسمح للأجانب بالتدخل في شؤوننا الدفاعية.”

وكان مسؤول أمريكي قال يوم الأحد إن إيران أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى انفجر على بعد 1010 كيلومترات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3