نقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قوله اليوم الأربعاء إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجرت تجربة صاروخية جديدة مؤكدا تقارير سابقة.

وأضاف أن التجربة لم تنتهك الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الست أو قرار لمجلس الأمن الدولي.

وتابع “التجربة الأخيرة تتماشى مع خططنا ولن نسمح للأجانب بالتدخل في شؤوننا الدفاعية.”

وكان مسؤول أمريكي قال يوم الأحد إن إيران أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى انفجر على بعد 1010 كيلومترات.